Hochwertiger Gebrauchsrasen enthält in der Regel drei verschiedene Arten Gras: Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), Wiesenrispe (Poa pratensis) und Rot-Schwingel (Festuca rubra). Bei Schattenmischungen ist zusätzlich Lägerrispe (Poa supina) enthalten, die für eine dichte Rasenfläche an Standorten mit weniger Sonnenlicht sorgt. Für eher trockene Gegenden oder Lagen eignet sich eine Rasenmischung mit Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea). "Die Arten sollten auf der Packung angegeben sein, und andere als diese Arten von Gräsern haben nichts darin zu suchen", sagt Schlosser. Der promovierte Agrarwissenschaftler und Rasenspezialist rät dazu, nicht am Saatgut zu sparen. Denn: "Was Sie einmal säen, haben Sie dann jahrelang als Rasenfläche zu Hause."