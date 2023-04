Fangen Sie langsam an, also füllen Sie den Wurmröhre nicht gleich bis zum Rand. Zuerst kommt nur eine Schicht Gartenabfälle in den Korb, gemischt mit Erde. Dazu kommen die Würmer. Ganz wichtig ist, die Wurmröhre abzudecken, denn Würmer verrichten ihre Arbeit in der Dunkelheit.