Am frühen Morgen ist Gemüse am knackigsten und frischsten. Arten wie Salat und rote Bete enthalten Nitrat , das im Körper zum krebserregenden Nitrosamin umgewandelt wird. Mit ein paar Tricks kann man trotzdem früh knackigen Salat ernten.

Wer am Morgen durch seinen Garten geht, sieht aufrecht stehendes, frisches, pralles Gemüse. Wer am Abend geht, sieht besonders in der Sommerhitze häufig schlaffe Blätter. Das ist ganz normal. In der Nacht saugen die Pflanzen Wasser in ihre Zellen. Der Zellinnendruck - in der Fachsprache Turgor genannt - ist hoch.