Ideale Pflanze für den Gehölzrand

An sich seien die zarten Frühblüher anspruchslos, erklärt Ronald Meißner. Wichtig sei vor allem der richtige Standort. Die Frühjahrs- oder Freilandalpenveilchen, wie sie auch gern genannt werden, sind ideale Pflanzen für den Gehölzrand. Am besten seien lichte Laubgehölze wie etwa Forsythie, Flieder oder andere blühende Sträucher, erklärt der Gartenfachberater. Rhododendron, Lebensbaum oder dichte Buchenhecken hingegen, die im Frühjahr kaum Licht auf den Boden lassen, eignen sich nicht gut. In jedem Fall benötigen die Pflanzen einen vor Wind und Sonne geschützten Platz.

Vorfrühlings-Alpenveilchen pflanzen

In lockerem und durchlässigen Boden fühlen sich die Alpenveilchen wohl. Sie können sie entweder im Frühjahr pflanzen. Idealerweise sollten dann leichte Plusgrade herrschen, damit sich die aus dem Gewächshaus kommenden Pflanzen gut anpassen können. Alternativ können Sie die Knollen der Pflanze auch im Herbst in die Erde setzen. Schützen Sie sie vor Wühlmäusen, die sich gern daran gütlich tun.

Ronald Meißner empfiehlt, Gruppen von mindestens fünf Pflanzen zu setzen: "Stauden wirken einfach besser als Gruppe. Bei unter zehn Pflanzen setzt man immer eine ungerade Zahl. So zarte Stauden wie die Freilandalpenveilchen entfalten ihre Wirkung am besten in großer Zahl." Je nach Witterung und Lage blühen die Alpenveilchen sogar schon im Januar. Bildrechte: MDR/Theresa Förster

Das Geheimnis der Blütenteppiche: Ruhe sowie Schutz vor Konkurrenz und Kahlfrösten

Vorfrühlings-Alpenveilchen gedeihen am besten, wenn sie einfach in Ruhe gelassen werden. Harken Sie die Flächen nicht, wo sie wachsen, denn die Austriebe der Pflanzen sind sehr klein und werden schnell mit rausgerissen. Lassen Sie am besten im Herbst das Laub über der Fläche liegen statt es abzusammeln. Das ist ökologisch sinnvoll und schützt darüberhinaus die Alpenveilchen vor Kahlfrösten.