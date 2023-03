Die Vorfrühlings-Alpenveilchen sind in unseren Gärten noch nicht sehr weit verbreitet, dabei sind sie eine wunderschöne Ergänzung zu Schneeglöckchen und Winterlingen, mit denen sie etwa zeitgleich blühen. Zum Standardsortiment der Baumärkte und Gartencenter gehören diese Frühblüher in der Regel nicht, wahrscheinlich werden sie in einer Gärtnerei eher fündig.