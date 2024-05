Gleich vorweg: Wenn Pflaumen schwarz am Baum hängen, dannn werden sie auch nicht wieder und dann wachsen in diesem Jahr auch keine neuen Pflaumen. Haben Obstblüten und Früchte Frost abbekommen, sind sie hin. Wie groß der Schaden genau ist, lässt sich aber erst etwa zwei Wochen nach dem Frost sagen. Dann fallen erfrorene Früchte und Blüten ab. Die gute Nachricht: Auch wenn die Ernte in diesem Jahr zum Teil ausfällt - Obstbäume und kleinere Obstgehölze wie Johannisbeeren oder Stachelbeeren überleben den Frost. Im nächsten Jahr tragen sie wieder Früchte. Erfrorene Blätter von Wein oder Kiwi treiben noch in diesem Jahr wieder durch.