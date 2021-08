+ Legen Sie einen Kompost an, bevor Grünschnitt und Laub im Garten anfallen.

+ Lassen Sie einen einen Laubhaufen für Igel an.

+ Häufeln Sie Pochée an.

+ Pflanzenhygiene: Entfernen Sie kranke Gemüsepflanzen von den Beeten und entsorgen Sie diese. Das ist beispielsweise bei Tomaten- und Kartoffelkrankheiten wichtig.

+ Halten Sie Frostschutzvliese für empfindliche Pflanzen bereit.

+ Räumen Sie kälteempfindliche Basilikum-Pflanzen in Töpfen ins Haus.

+ Sammeln Sie herabgefallene Äpfel und Pflaumen sofort auf.

+ Schützen Sie Tafeltrauben mit Tüllsäckchen vor Wespen und Kirschessigfliege.

+ Tomaten werden ab Mitte September im Freien nicht mehr reif, deshalb sollten Sie auch grüne Freilandtomaten ernten und im Haus nachreifen lassen.

+ Trocknen Sie jetzt Ihre Kräuter.

+ Im Frühherbst können Sie außerdem Saatgut von Sommerblumen ernten und nachtrocknen lassen.

+ Saatgut von samenfesten Tomaten kann jetzt ebenfalls geerntet werden.