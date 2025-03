Alles ist braun und grau und soll endlich weg? Machen Sie keinen Kahlschlag im Garten, sondern wählen Sie genau aus, was geschnitten werden soll und was nicht. Biegen Sie die Blätter und Stiele der Stauden auseinander. Wenn Sie frische Triebe sehen, schneiden Sie die alten, verwelkten Pflanzenteile ab, ohne die neuen Triebe zu verletzen. Sehen Sie noch nichts, lassen Sie die Pflanze einfach in Ruhe! Dann können auch die Insekten, die sich dort ein Überwinterungsquartier gesucht haben, in Ruhe aufwachen. Haben Sie zur Schere gegriffen, sollten die abgeschnittenen Pflanzenteile nicht einfach in die Biotonne wandern. In einer Gartenecke oder auf dem Kompost haben alle Bewohner genügend Zeit zum Aufwachen.