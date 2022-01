Leider geht eine große Vielfalt an Kulturpflanzen verloren, weil die industrielle Landwirtschaft auf wenige ertragreiche Sorten setzt. Versuchen Sie in Ihrem Garten einen Gegentrend zu setzen, indem Sie sich bewusst für seltene und/oder regionale Sorten entscheiden. Das erfordert zwar etwas mehr Recherche, als einfach ins nächste Gartencenter zu gehen, aber sie werden mit sehr individuell schmeckenden Gartenfrüchten belohnt. So bieten viele Baumschulen ein großes Sortiment an Obstgehölzen an. Im Gemüse- und Zierpflanzenbereich gibt es Vereine, die sich auf den Erhalt von altem Saatgut spezialisieren. Darüber können Sie auch mit anderen Garteninteressierten in Kontakt treten.