Pflanztöpfe aus Kunststoff, Erde in Plastiksäcken, Flüssigdünger in Einweg-Flaschen: Viele Produkte für den Garten gibt es in Plastik verpackt. Doch Kunststoff landet auf Umwegen im Boden, in Flüssen und Meeren, Tieren und auch im menschlichen Körper. Es lohnt sich daher, nach Alternativen zu suchen. Die "Zero Waste"-Bewegung, deren Ziel ein Leben ohne Abfälle ist, hat die Gärten längst erreicht. Die Ideen sind oft simpel: Pflanztöpfchen für die Anzucht werden selbst hergestellt. Erde oder Kompost gibt es auch als lose, unverpackte Ware - zum Beispiel in Wertstoffhöfen. Brennnesseln, Ackerschachtelhalm und andere Pflanzen eignen sich für selbstgemachten Dünger und zur Pflanzenstärkung. Wer noch Pflanzgefäße aus Kunststoff hat, kann sie einfach wiederverwenden. Und es lohnt sich, hochwertiges, robustes Gartenwerkzeug anzuschaffen. Naturschutzverbände rufen überdies dazu auf, ohne Torf zu gärtnern. So sollen Moore erhalten und das Klima geschützt werden. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.