Im Frühjahr wachsen nicht nur die Pflanzen. Auch Schädlinge treten jetzt in Scharen auf. Nicht alle müssen bekämpft werden. Blattläuse beispielsweise: Gedulden Gärtner sich, finden Nützlinge wie Marienkäfer und Florfliegen den Weg in den Garten. Sie vertilgen Blattläuse in großen Mengen. Die ebenfalls im Mai und Juni auftretenden Gespinstmotten bilden vor allem an Obstbäumen, aber auch an Hecken oder Sträuchern, dichte Gespinste. Die Raupen fressen die Blätter des Baumes. Das schadet den Pflanzen im allgemeinen nicht. Gespinstmotten können mit einem Wasserstrahl entfernt werden. Oder die betroffenen Pflanzenteile werden einfach abgeschnitten.