Generell gilt bei Balkongemüse: Alles, was eher kleine Früchte entwickelt, funktioniert besser als großfruchtige Sorten, denn die brauchen mehr Nährstoffe und Erde als selbst ein großer Balkonkübel hat. Also lieber Cherry- statt Fleischtomaten und besser einen handlichen Hokkaidokürbis als einen der Sorte 'Atlantic giant'.

Auf dem Balkon hat man keinen normalen Gartenboden zur Verfügung, daher muss man auch anders gärtnern: In die Gefäße muss immer ein Ablauf, damit keine Staunässe entsteht. Auch trocknet die Erde im Kübel oder Balkonkasten schneller aus, Nährstoffe werden nicht so gut gespeichert.

Vorteil: Gleichzeitig hat der Balkon den Vorteil, unmittelbar an der Wohnung zu sein. Man muss nicht erst in den Garten fahren, um sich um seine Pflanzen zu kümmern, sondern kann das auch schnell mal zwischendurch erledigen.

Von der Lage des Balkons hängt der Gärtnererfolg ab. Ein nach Norden ausgerichteter Balkon ist für's Balkongärtnern leider nicht sonderlich geeignet - zumal für den Gemüseanbau. Denn Gemüse braucht in der Regel viel Licht. Pflücksalate und manche Kräuter begnügen sich zwar auch mit Halbschatten, aber die meisten Fruchtgemüsearten mögen pralle Sonne.

Als Faustregel gilt: Alles was Frucht produziert und aromatisch ist, braucht Sonne und daher einen nach Süden ausgerichteten Balkon ( Tomaten , Paprika , Zucchini , Gurken oder Bohnen ). Hingegen kommt alles, was Blattwerk entwickelt (Salate, Spinat) auch im Halbschatten bis Schatten zurecht. Auch Wintergemüse wie Palmkohl braucht nicht viel Sonne, die gibt es ja im Winter ohnehin wenig.

Ob der Balkon nun nach Osten oder Westen gelegen ist, ist Nebensache. Den meisten Pflanzen ist es egal, in welcher Tageshälfte sie Sonne abbekommen.

Als Pflanzgefäß eignet sich zunächst einmal alles, was man mit Erde befüllen kann. Wichtig ist, dass ein Ablauf drin ist, so dass das Wasser ablaufen kann. Für Gemüse empfiehlt Anna Meincke allerdings keine Plastik- oder Metallgefäße zu nehmen, die Weichmacher ausdünsten oder die Pflanzen mit Schwermetallen belasten können. Witterungsbeständige Kunststoffkübel aus dem Baumarkt sind in ihren Augen die bessere Wahl.