Die meisten Gärtner haben unbeheizte Gewächshäuser. Und in ihnen darf erst dann gepflanzt werden, wenn auch im Freiland Zeit zum Pflanzen ist.

Salat und Kohlrabi werden als Jungpflanzen ins Gewächshaus gesetzt. So wird im Vergleich zur Aussaat Zeit gespart. Bildrechte: Daniela Dufft

Im März dürfen Spinat gesät, Salat und Kohlrabi im Gewächshaus gepflanzt werden. Sie können zwischen Ende April und Mitte Mai geerntet werden. Setzen Sie bei Salat und Kohlrabi am besten Jungpflanzen. So wird keine Zeit verschwendet.

Erst im Mai ist die richtige Zeit, Fruchtgemüse wie Tomaten , Paprika , Gurke und Physalis ins Gewächshaus zu pflanzen. Auch wenn vorgezogene Pflanzen in den Gärtnereien locken: Finger weg! Denn durch die dünnen Wände aus Glas oder Folie liegt die Temperatur im Gewächshaus nur wenig über der Außentemperatur. Und die sinkt im Frühjahr nachts noch richtig ab. Auf keinen Fall sollten die Jungpflanzen einen Kälteschock bekommen.

"Behalten Sie immer die Großwetterlage im Blick", rät Gärtner Martin Krumbein vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Wird es in der Woche nach der geplanten Pflanzung noch einmal kühl, ist es besser, noch zu warten.

Der Platz im Gewächshaus ist begrenzt. Deshalb ist es wichtig, ihn so gut wie möglich auszunutzen. Für die Planung teilen Sie die Grundfläche in Quadranten. In der Mitte sollte ein Weg verlaufen, der etwa 50 Zentimeter breit ist.