Kleine Pflanzen werden am besten in einem Eimer oder in eine Kiste getaucht. Der Wurzelballen saugt sich so voll. Auch verdorrte Topfpflanzen werden durch so ein Tauchbad wieder fit. Wenn im Wasser keine Luftblasen mehr zu sehen sind, hat die Erde genügend Flüssigkeit aufgenommen. Ist das überschüssige Wasser abgetropft , kann der Topf zurück in den Übertopf.