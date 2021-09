Hecke pflanzen: Sichtschutz für den Garten und Lebensraum für Tiere

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

In vielen Gärten stehen immergrüne Hecken - Thuja, Buchsbaum oder auch Kirschlorbeer. Sie bieten Sicht-, Lärm-, und Windschutz, aber Insekten und andere Tiere haben leider nicht so viel von diesen Pflanzen. Wie wäre es also mit einer blühenden und wilden Hecke im Garten? Welche Pflanzen infrage kommen, was in Sachen Pflanzabstand und Pflege von wilden Hecken zu beachten ist, erklärt unsere Gartenexpertin Brigitte Goss.