Gemüsegarten Winzige Jungpflanzen - was tun?

21. Mai 2025, 11:37 Uhr

Viele Gärtner haben in diesem Jahr nur winzige Jungpflanzen. Was ist da los? Und muss man die mühevoll gepäppelten Pflänzchen wegwerfen oder wird das noch was? Unsere MDR Garten-Expertin Brigitte Goss rät: Unbedingt auspflanzen. Mit der richtigen Pflege stehen die Chancen gut.