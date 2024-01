Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Wüstenpflanzen Pflegeleicht: Mit Kakteen durchs Jahr

12. Januar 2024, 18:10 Uhr

Kakteen, die ursprünglich in der Wüste oder Halbwüste ihre Heimat haben, fühlen sich in durchlässigem Boden wohl. Sie sollten möglichst hell stehen, zum Beispiel an einem Südfenster in der Wohnung. Aber welche Pflege brauchen Kakteen im Jahresverlauf? Ein Überblick.