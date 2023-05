Der stachelige Bruder 'Opuntia scheerii' hat sehr feine Glochide, also winzig kleine Dornen. Sie sitzen in Form von Nestern dicht auf der Oberfläche. Der Rand des Kaktus wirkt von weitem wie ein gelber Flaum. Wer allerdings die Dornen einmal in die Finger bekommt leidet. Sie stecken fest wie Harpunen und führen zu schmerzhaften Entzündungen. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft