Woher kommt Knollenziest? Ursprünglich kommt der Knollenziest aus Nord- und Zentralchina, wo er heute noch angebaut wird. Ende des 19. Jahrhunderts brachten französische Reisende die Pflanze nach Europa. In der Kleinstadt Crosne, heute ein Vorort von Paris, baute sie Auguste Pailleux 1887 erstmals an. Der Industrielle und leidenschaftliche Gärtner hatte es sich nach seiner Pensionierung zur Aufgabe gemacht, Gemüse aus der ganzen Welt auf seinen Versuchsfeldern in Crosne zu kultivieren. Als einziges seiner Experimente überlebte der Knollenziest - in Frankreich 'crosne' (sprich: 'kron') genannt.