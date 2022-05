Daher ist Vorbeugung das Mittel der Wahl. Der Einzeller fühlt sich in schweren und feuchten Böden mit einem pH-Wert unter 7,2 wohl. Am besten gedeiht er in der warmen Jahreszeit. "In verregneten Sommern steigt die Gefahr der Kohlhernie, allerdings waren zu feuchte Sommer in den letzten Jahren eher kein Problem", sagt Martin Krumbein.