In Zuchtbetrieben werden die Pflanzen von Hand bestäubt. So ist gesichert, dass wirklich nur das Erbgut der gewünschten Sorte in den Samen enthalten ist. Saatgut sollte deshalb nur von Gärtnern vermehrt werden, die wissen, was sie tun. Alle anderen kaufen besser Samen oder Pflanzen in der Gärtnerei. Zierkürbisse dürfen generell nicht gegessen werden.