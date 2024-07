Wird die Blüte nicht abgeschnitten, steckt die Lilie ihre ganze Kraft in die Samenbildung und die Zwiebel wird kleiner. Wer aber auch für das kommende Jahr eine kräftige Zwiebel haben möchte, sollte diese direkt nach der Blütezeit zurückschneiden. So kann die Lilienzwiebel bis in den Herbst hinein Kraft tanken.

Bildrechte: MDR/Franziska Nössig