Alte Obstbaumtechniken Pinzieren

Pinzieren bedeutet, grüne Neutriebe, vor allem im Kronenbereich des Baumes, um etwa 1/3 einzukürzen. Die jungen Zweige werden einfach mit dem Fingernagel abgebrochen. Mindestens fünf Blätter sollten aber stehen bleiben. Dieser Eingriff führt dazu, dass der Baum sich im unteren Bereich besser verzweigt. Guter Zeitpunkt ist der Mai.



Formieren

Formieren heißt, den Baum in Form zu bringen, zum Beispiel, indem man die Äste anbindet und so in die gewünschte Wuchsrichtung lenkt. Auch Gewichte helfen, senkrecht wachsende Äste in die Waagerechte zu ziehen. Diese Erziehungsmethode kann das ganze Jahr über angewendet werden. Die Technik hilft sogar noch bei alten Bäumen.



Kerben

Hat ein Baumstamm kahle Stellen, ohne Äste, kann man den Austrieb fördern. Hierfür wird am besten Anfang März über einem Auge an, dem der Austrieb gewünscht ist, ein halbmondförmiger Einschnitt gemacht. Das funktioniert mit dem Messer, ist aber mit einer Säge mit kurzen Zähnen noch einfacher.



Blenden

Werden Knospen oder kurze Neutriebe nicht gebraucht, kann man sie einfach mit dem Finger abknipsen. Diese Technik wird Blenden genannt.