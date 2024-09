Apfelbäume am Spalier beleben karge Wände oder verbergen unansehnliche Mauern. Birne, Aprikose, Pfirsich oder Wein gedeihen besser, wenn sie in Spalierform am Haus wachsen. Dessen Wände strahlen Wärme ab und schaffen so gute Bedingungen für Arten, die kälteempfindlich sind. In Gegenden mit strengen Wintern oder späten Nachtfrösten machen Spaliere den Anbau mancher Obstgehölze so überhaupt erst möglich.