Die Rotbuche Fagus silvatica ist der am häufigsten in Deutschland vorkommende Baum. Meist wird sie einfach nur Buche genannt. Der glatte, graue Stamm und die glänzend grünen Blätter sind überall zu erkennen. Ein ganzer Wald voller Buchen bietet rund 6000 Tierarten ein Zuhause. Ein echter Buchenurwald lässt sich im Nationalpark Hainich erleben. Dort kann man auf dem Baumkronenpfad auch direkt in die Kronen der Buchen blicken.

Buchenwälder geben vielen Tierarten ein Zuhause. Bildrechte: MDR/Simank-Film