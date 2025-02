Wein: Rückschnitt nach dem Winter

2 min

Wer im Sommer reichlich Trauben ernten möchte, muss den Wein nach dem Winter schneiden. So kann jede Traube mit genügend Platz und Licht wachsen. MDR Garten-Expertin Brigitte Goss erklärt, wie geschnitten wird.

