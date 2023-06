Der Juni ist Rosenzeit. Moderne Strauch-, Beet- und Edelrosen starten jetzt in den Sommer, machen meistens eine Blühpause und blühen dann bis in den Herbst immer ein wenig weiter.

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war das nicht so. Bis dahin gab es ausschließlich Rosen, die nur zum Anfang des Sommers blühten. Sie werden in der Fachsprache als sommerblühend bezeichnet. Diese Rosen mit natürlichem und historischem Ursprung gibt es noch immer. Sie bezaubern mit einer Blütenfülle und -pracht, die moderne Rosen nicht bieten. Damit nicht genug: Sehr viele Arten und Sorten betören mit einem atemberaubenden Duft und Nahrung für Bienen und andere Insekten. Meist sind sie auch nicht so wählerisch, was den Standort betrifft. Sie vertragen teilweise auch Halbschatten oder lichten Schatten unter Bäumen.