Die beste Zeit, einen schonenden Pflegeschnitt durchzuführen, ist der Juni. Viele haben sich den Johannistag (24. Juni) als Heckenschnitt-Tag eingeprägt. "Ob es nun sinnvoll ist, wenn alle Gartenbesitzer am 24. Juni ihre Scheren aus den Kellern holen, sei dahin gestellt. In jedem Fall ist der Zeitraum ein Guter. Denn wird die Hecke im Juni beschnitten, wächst sie nicht mehr so stark nach und behält länger ihre gewünschte Form", so Bauhofchef Horstmann.

Bildrechte: MDR/Brigitte Goss