Schnittgruppe 1: Nur Verblühtes zurückschneiden

Bauernhortensie ( Hydrangea macrophylla )

Tellerhortensie ( Hydrangea macrophylla )

Berghortensie (Hydrangea serrata)

An der Bauernhortensie wird nur Verblühtes abgeschnitten. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Bauernhortensien blühen an den Trieben des Vorjahres. Diese müssen deshalb unbedingt stehenbleiben, da sonst die angelegten Blütenknospen entfernt werden. Es gilt also bei Bauernhortensien und deren Verwandten (Tellerhortensien), die Schere direkt unter der verblühten Blüte anzusetzen. Vereinzelt können sehr alte Triebe bodennah abgeschnitten werden, das regt den Neuaustrieb an. Genauso werden Tellerhortensien und Berghortensien zurückgeschnitten.



Bauernhortensien besitzen nur Scheinblüten, wir erfreuen uns also eigentlich an ihren verschiedenfarbigen Blättern, die es in weiß, blau, rot oder rosa gibt. Bauernhortensien wurden aus der Tellerhortensie gezüchtet. Die tellerförmigen, flachen Blüten sind ein Erkennungsmerkmal. Im Gegensatz zur Bauernhortensie sind die Blüten im Inneren des Tellers aber echte Blüten, also auch für Insekten besser geeignet. Die Japanische Berghortensie ist eine kleinwüchsige Tellerhortensie. Sie ist kleiner und trockenheitsverträglicher als die Bauernhortensie.

Nicht umsonst wird die Hortensie Schmetterlingshortensie genannt. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Hortensien sind Insektenfreundliche Gehölze Hortensien gelten eher als insektenunfreundlich, da einige Arten nur Scheinblüten bilden. Es gibt aber Arten und Sorten, die echte Blüten haben und Nektar für Bienen und Schmetterlinge anbieten.

Schnittgruppe 2: Starker bodennaher Rückschnitt

Schneeballhortensie (Hydrangea arborescens)

Herrliches Blütenspiel, aber leider kein Nahrungsangebot für Insekten. Bildrechte: Brigitte Goss Schneeballhortensien werden auch Ballhortensien oder Waldhortensien genannt. Die runden weißen bis rosa Blüten wachsen am einjährigen Holz, das im Frühjahr wächst. Deshalb werden die Triebe der Schneeballhortensien von Februar bis März bodennah abgeschnitten. An dem Neuzuwachs bilden sich dann die Blüten.

Schnittgruppe 3: Rückschnitt der Triebe um 2/3

Rispenhortensie ( Hydrangea paniculata)

Schmetterlingshortensie (Hydrangea paniculata)

Die Rispenhortensie "Great Escape" ist eine alte Sorte, die Nektar für Bienen und Schmetterlinge anbietet. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Rispenhortensien werden auch als Strauchhortensien angeboten. Sie sind an der spitz zulaufenden Rispenblüte zu erkennen. Auch sie blühen am einjährigen Holz, also am Neuaustrieb. Über den Schnitt lässt sich die Wuchsform der Pflanze beeinflussen. Brigitte Goss rät dazu, die Triebe um 2/3 zurückzuschneiden. So bleiben die Pflanzen kompakt und die schweren Blüten biegen sich später an langen Trieben nicht so nach unten. Wird nicht zurückgeschnitten, bildet die Pflanze viele kleine Blüten an den bestehenden Trieben. Auch gilt: Je später geschnitten wird, desto kleiner wird die Blüte. Auch die Schmetterlingshortensie zählt zu den Rispenhortensien.

Schnittgruppe 4: Nicht zurückschneiden/ nur Verblühtes und altes entfernen

Kletterhortensie ( Hydrangea petiolaris )

Samthortensie ( Hydrangea aspera )

Eichenblättrige Hortensie (Hydrangea quercifolia)

Fühlen sich Kletterhortensien wohl, wachsen sie in den Himmel. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes Die Kletterhortensie ist ein Spätzünder. Sie braucht etwa fünf Jahre, bevor sie überhaupt üppig blüht. Deshalb muss sie in den ersten Jahren gar nicht geschnitten werden. Sie blüht an den Trieben des Vorjahres. Hat sich die Pflanze an ihrem Standort etabliert, klettert sie an einer Rankhilfe nach oben und bildet viele Blüten. Bei älteren Pflanzen können von Februar bis März alte und schwache Triebe entfernt werden, um einen Neuaustrieb zu fördern. Ein Schnitt ist aber nicht zwingend für schöne Blüten, die manchmal so hoch wachsen, dass man sie gar nicht mehr erreicht.

Die Kletterhortensie ist eine Kletterpflanze für den lichten Schatten. Sie braucht unbedingt ein Rankgerüst. Ihre Blüten sind tellerförmig und weiß.

Samthortensien und Eichenblatthortensien sind sehr große Pflanzen, die im Schatten wachsen und sehr pflegeleicht sind. Ein Schnitt ist auch bei diesen Arten nicht zwingend. Aber auch hier gilt: altes und vertrocknetes Holz herausnehmen. Lässt die Blüte nach, hilft ein Verjüngungsschnitt.