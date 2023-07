Johannis- und Stachelbeeren gehören beide zur Gattung Ribes, daher werden sie auch ähnlich geschnitten. Jegliches Beerenobst wird am besten gleich nach der Ernte geschnitten, also im August beziehungsweise im September. Hat man diesen Zeitpunkt verpasst, kann bei milder Witterung auch noch bis in den Spätherbst hinein geschnitten werden.