Obstbäume richtig schneiden

Obstbäume sind Kulturpflanzen, die ohne regelmäßige Pflege und den passenden Obstbaumschnitt nicht optimal tragen. Bei Jungbäumen wird das Kronengerüst durch Schnitt und Formieren erzogen – also in die richtige Wuchsform gebracht.



Durch Erziehung am Spalier entsteht so beispielsweise ein schmaler Baum mit wenig Neutrieb. Bei einem Baum mit Hochstammes wird durch den Schnitt das zukünftige Kronengerüst geschaffen. Regelmäßige Beobachtungen der Schnittwirkung am wachsenden Baum sichern die richtigen Handgriffe. Ist der Baum ausgewachsen, sind die Schnitte darauf ausgerichtet, stets genügend Licht, Luft und Sonne in die Krone zu bringen. Dazu schneidet man zu dicht stehende Äste weg, auch solche die nach innen in die Krone wachsen oder nach unten hängen, weil sie schon abgetragen sind. Der Schnitt soll sichern, dass der Baum nach Regen schnell abtrocknet, weniger Pilzinfektionen auftreten und alle Früchte gut belichtet werden. Denn nur gut ausgefärbte Früchte schmecken auch gut.