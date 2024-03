Was ist eine Unterlage und warum ist sie notwendig? Wer im Handel einen Kirschbaum kauft, bekommt eigentlich zwei Bäume in einem: Die Wurzeln stammen von der Unterlage, einem Obstbaum, der veredelt wurde. Das heißt, dass der Rest des Baumes zu einer anderen Sorte als die Unterlage gehört: Stamm, Krone und vor allem die Früchte zählen zu der gewünschten Kirschensorte. Die Unterlage ist jedoch dafür verantwortlich, wie der gesamte Baum mit Nährstoffen und Wasser versorgt wird. Sie bestimmt auch, wie schnell und hoch er wächst. Und die Unterlage beeinflusst die Qualität der Früchte.



Würde man einen Kirschkern einfach in den Boden stecken, hätte der daraus gewachsene Baum nicht mehr die gleichen Merkmale wie seine Mutterpflanze. Er würde nicht mehr zur selben Sorte gehören, da die Kirschblüte mit dem Pollen eines anderen Baumes bestäubt wurde. Man bekäme also einen unbekannten Sämling - mit unbekannten Eigenschaften. Deswegen werden Obstbäume nicht über Samen vermehrt, sondern meistens auf bewährten Unterlagen veredelt. Nur durch die Vermehrung über die Veredlung können Ertrag und Wachstum der Kirschsorten kontrolliert werden.