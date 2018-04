Edelreiser Die besten Edelreiser sind gerade und kräftige (mindestens bleistiftdicke und 30 cm lange) Triebe, die im letzten Jahr gewachsen sind, am besten aus gut besonnter Lage. In der Regel eignen sich das untere und das mittlere Drittel eines Triebs besonders gut. Die Spitzen sind oft zu dünn, nicht so gut ausgereift und haben nicht so viele Reservestoffe eingelagert, die das Edelreis bis zum Verwachsen mit der Unterlage versorgen müssen.



Edelreiser sollten in der Vegetationsruhe geerntet werden. Sie sollten im Januar, spätestens im Februar geschnitten sein und bis zur Veredlung im Frühjahr an einem kühlen, dunklen Platz aufbewahrt werden. Das kann eine Sandkiste im Keller sein oder das Gemüsefach im Kühlschrank. Wer im Winter keine vorbereitet hat, kann bei örtlichen Baumschulen nachfragen. Oft helfen diese sogar kostenlos.