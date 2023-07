Es gibt unterschiedliche Erziehungsformen für Tafeltrauben. Je nach Standort - ob an der Hauswand oder am Rankgerüst - sollte man ein "Hauptgerüst" formen. Dies erleichtert die Schnittmaßnamen und schafft sozusagen Ordnung. Wählen Sie also kräftige Triebe mit vielen Fruchtansätzen aus und leiten sie diese beispielsweise waagerecht an einem Spalier entlang. So können sie sich zu kräftigen Leittrieben entwickeln.