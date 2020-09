Nicht immer gedeihen alle Pflanzen so gut wie hier. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Ich glaube, dass Zeitschriften, Gartenbücher und Internet ein falsches Bild zeigen. Alle Bilder in meinem Buch zeigen Dinge, die in meinem Garten so gewachsen sind. Seitdem habe ich einen anderen Blick auf Gartenfotos. Ich schaue sie an und sehe, dass manche Sachen nicht wirklich dort gewachsen sind, sondern nur in die Erde gesteckt. Und das finde ich den Lesern gegenüber gemein. So superperfekte Fotos frustrieren Leute, weil ihre Früchte nicht so aussehen oder Pflanzen nicht wachsen, wie sie sollen.