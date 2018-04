Facebook Live | 23.04.2018 | 09:30 Uhr Stellen Sie uns Ihre Rasen-Frage bei Facebook - am Montag, 23. April Stellen Sie uns Ihre Rasen-Frage bei Facebook - am Montag, 23. April

Hilfe, mein Rasen hat kahle Stellen! Was tun gegen Moos und Gänseblümchen? Ist ein Mähroboter sinnvoll? Stellen Sie Ihre Rasen-Frage an Gartenexpertin Brigitte Goss - am Montag ab 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite.