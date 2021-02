Sie sind 50, 100 oder 150 Quadratmeter groß - die neu angelegten Saisonbeete der Landgut Weimar eG. Zum ersten Mal wird das insgesamt 6.000 Quadratmeter große Feld der Genossenschaft am Rande von Holzdorf bei Weimar nicht von den eigenen Landwirten bestellt. Gemeinsam mit der Initiative Heimische Landwirtschaft bringt das Landgut die Beete in diesem Jahr unter die Leute. Und die können sich auf ihrem Stückchen gemieteten Land austoben. Sie dürfen anbauen, wonach das Herz begehrt . "Von Kohlrabi, über Tomaten, Kürbissen bis hin zu Blumen - es ist alles erlaubt!", sagt Sylvia Gengelbach, Vorstandsvorsitzende der Landgut Weimar eG. "Allerdings: Einjährig müssen die Pflanzen sein . Denn nach der Saison, im November, wird das Feld wieder umgebrochen." Das Saatgut bringen die Mieter selbst mit, Geräte und Wasser werden gestellt . Und wer sich unsicher ist und eine Anleitung braucht? Auch dem wird geholfen.

Marcus Blaufuß, Vorstandsmitglied und Pflanzenbauer der Landgut Weimar eG ist gespannt auf die Mieter. Er hofft mit vielen von ihnen ins Gespräch zu kommen. "Wir wollen den Dialog und aufräumen mit Vorurteilen. Denn immer noch gibt es großen Diskussionsbedarf bei Themen wie Gülle und Pflanzenschutz." Die Kommunikation mit den Bürgern ist eines der Hauptziele und Motivation, warum die Genossenschaft das Projekt Saisonbeet angeht. "Viele Menschen aus der Stadt wissen gar nicht, was dahinter steckt und wie viel Arbeit es ist, Landwirtschaft zu betreiben", sagt Evelyn Zschächner. "Außerdem kann man zeigen, dass ökologische und konventionelle Landwirtschaft sehr wohl miteinander können und auch parallel gut existieren", meint Sylvia Gengelbach und zeigt auf das benachbarte Weizenfeld. Das wird von der Genossenschaft im großen Stil bewirtschaftet. Allein 2020 baute der Betrieb 520 Hektar Winterweizen und 282 Hektar Wintergerste an.

Das Landgut ist nicht der einzige Anbieter von Saisonbeeten im Freistaat. Auch in Ollendorf im Landkreis Sömmerda kann man Bio-Beete mieten. Oder aber man entscheidet sich für ein Stück Saisonbeet bei der Lebenshilfe in Egendorf bei Blankenhain oder dem Lebensgut Cobstädt. Dort sind die Beete allerdings vorbereitet. Man pflegt, was schon gesetzt ist. Auch urbanes Gärtnern ist möglich, zum Beispiel in der Lagune Erfurt oder bei Flussland Jena. Die Angebotsvielfalt wird von Jahr zu Jahr größer. Wer sich interessiert, sollte sich sputen. Spätestens im April beginnt die Arbeit.