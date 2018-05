Klebestreifen gegen Ameisen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ameisen zerstören kein Holz, übertragen keine Krankheiten und knabbern weder Blüten, Blätter noch Wurzeln an. Trotzdem richten sie im Garten indirekt Schaden an, indem sie beispielsweise durch fleißiges Graben die Wurzeln von Pflanzen freilegen. Dagegen hilft regelmäßiges Gießen. Auch unter Gehwegplatten bauen Ameisen gerne Gänge. In diesem Fall hilft es, die Platten gleich auf Split zu verlegen - diesen Baustoff mögen die Tiere nicht.



Zur Vorbeugung hilft es, auf Balkon und Terrase auf Sauberkeit zu achten. Lassen Sie keine Essensreste wie Kuchenkrümel liegen, die Ameisen magisch anziehen.



Ärgerlich ist vor allem, wenn Ameisen die Blattläuse auf Sommerblumen, Beerensträuchern oder Obstbäumen päppeln. Die Ameisen kümmern sich deshalb um die Läuse, weil sie deren Honigtau trinken. Dieses Verhalten lässt sich aber unterbinden: Bringen Sie bei befallenen Gehölzen geeignete Klebestreifen rund um die Stämme an, so werden die Versorgungswege blockiert.