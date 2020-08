Thomas Maul ist Deponie-Imker in Erfurt-Schwerborn. (Artikel Deponiehonig aus RP verlinken). Zweieinhalb Millionen Bienen sind auf dem Deponie-Gelände unterwegs. Jede Woche kontrolliert Maul die Völker. Und manche Bienen sind - besonders im Sommer - schlapp.

Arbeit verkürzt das Leben. Denn die gleichen Bienen werden im Winter sechs Monate alt. Das ist der Lauf der Natur. Aber die kompensiert das. Denn jede Königin legt pro Tag 2.000 neue Eier pro Volk. Bei Hummeln hat man es schon immer mal gehört: Zuckerlösung könnte helfen. Für die Bienen empfiehlt Thomas Maul das nicht. Denn die Bienen nehmen das Zuckerwasser und machen daraus ihren Honig, statt aus den Pollen. Er rät stattdessen, genau zu überlegen, was man anpflanzt.

Eine Stink-Esche bzw ein Bienenbaum. Darunter blüht gelb eine Becherpflanze. Auch sie wird von Bienen geliebt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Bienenbäume heißen auch "Stink-Eschen", sagt Maul - weil sie nicht so besonders gut riechen. Die Bienen allerdings fliegen drauf. Aus mancher Pflanze tropft so viel Nektar, dass Hobby-Gärtner Eimer darunter stellen. Damit tut man den Bienen auf jeden Fall etwas Gutes! Noch so ein Bienen-Tipp sind Schmetterlings-Strauch und Becherpflanze - die gelbblühende Silphie. Maul empfiehlt auch einen Gang mit wachsamen Blick durch den Gartenmarkt. Denn viele Pflanzen tragen kleine Stecker mit der Aufschrift Bienen- oder Insektenfreundlich!