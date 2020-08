Typisches Bild bei starkem Blattlausbefall: Die Blätter kräuseln sich, weil die Schädlinge sie aussaugen. Bildrechte: MDR/ Brigitte Goss

Die Blattläuse saugen den süßen Pflanzensaft vor allem aus weichen Pflanzenteilen. Dabei verursachen sie verkrümmte Triebspitzen, eingerollte Blätter und auch Pflanzenkrankheiten, da die Läuse Viren übertragen können. In der Nähe der Blattläuse sind häufig auch Ameisen unterwegs. Sie melken die süßen Ausscheidungen der Blattläuse und verteidigen sie auch gegen Nützlinge. Später im Jahr erkennt man den Blattlausbefall auch an der klebrigen Umgebung und den Rußtaupilzen, die wegen der zuckerhaltigen Ausscheidungen auf den Pflanzen zurückbleiben. Blattläuse treten oft in großen Mengen auf. Sie gebären lebend und können so in kurzer Zeit sehr viele Nachkommen zeugen.