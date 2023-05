Buchsbaum entfernen oder zurückschneiden? Viele Gartenbesitzer haben den Buchs schon abgeschrieben. Sie haben den jährlichen Anblick der skelettierten Buchspflanzen satt und möchten die Pflanzen ganz entfernen. Prinzipiell ist das nicht schlecht, denn so wird der Raupe die Nahrungsgrundlage entzogen und die Population gestoppt.



Doch anstatt die Pflanze ganz zu entfernen, können Sie den Buchs tief zurückschneiden. Buchspflanzen sind äußerst regenerationsfähig - und treiben wieder aus. So kann sich in einigen Jahren wieder eine stattliche Pflanze nachbilden.