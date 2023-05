Engerlinge sind die Larven von Blatthornkäfern. Sie fressen Wurzeln und pflanzlichen Abfall.

Die Engerlinge von Rosenkäfern sind im Kompost wertvolle Helfer, aber im Kübel unerwünscht.

Die Engerlinge des Rosenkäfers sind geschützt. Deshalb umsiedeln und Eiablage verhindern, aber auf keinen Fall töten!

Der Gemeine Rosenkäfer (Cetonia aurata) gehört zur Familie der Blatthornkäfer. Zu dieser Familie gehören Berühmtheiten wie der Pillendreher, Maikäfer oder die geschützten Hirschkäfer und Nashornkäfer. Im Sommer kann man den Rosenkäfer an Rosen, Schneeball, Hartriegel, Holunder, Flieder sowie an Disteln und Doldenblütlern beobachten. Er ernährt sich von Pollen, Blütenblättern und süßen Pflanzenteilen und richtet in dieser Lebensphase keinen nennenswerten Schaden an Pflanzen an.

Engerlinge - Larven der Blatthornkäfer

Die Larven der Blatthornkäfer heißen Engerlinge. Alle Engerlinge haben eine typische, gekrümmte Körperform. Sie entwickeln sich im Boden und ernähren sich von Pflanzenwurzeln, pflanzlichen Abfall oder Dung. In dieser Entwicklungsphase sind die unterschiedlichen Arten nur schwer voneinander zu unterscheiden. Die Larve des Rosenkäfers hat aber eine besondere Eigenschaft. Sie ist die Einzige, die sich auf den Rücken fortbewegt, wenn man sie auf eine ebene Unterlage legt. Engerlinge sind nur schwer zu unterscheiden. Der Rosenkäfer-Engerling bewegt sich in Rückenlage voran und streckt seine Stummelbeine in die Luft. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Rosenkäfer-Engerlinge sind im Kompost wertvolle Helfer

Rosenkäfer-Engerlinge ernähren sich von abgestorbenem, sich zersetzenden Holz und Humus. Im Kompost wirken sie wie natürliche Schredder der Holzbestandteile und sind somit äußerst wertvoll. Ihre Entwicklungszeit beträgt zwei bis drei Jahre. Der "erwachsene" Gemeine Rosenkäfer ist 14 bis 20 Millimeter lang und durch seine grün-goldglänzende Deckfarbe ein sehr auffälliger Käfer. Er ist bei uns durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt und darf nicht getötet werden. Dies gilt auch für die Engerlinge! Ein rückwärts kriechender Engerling - sieht lustig aus und wird eindeutig ein Rosenkäfer. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Der Gemeine Rosenkäfer ist durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt und darf nicht getötet werden. Das gilt auch für die Engerlinge!

Bis jetzt fand man die Engerlinge des Gemeinen Rosenkäfers nur im Kompost oder im Gartenboden. Doch immer häufiger ist er auch in der Erde von Kübelpflanzen, Hochbeeten oder in Kleingewächshäusern zu finden. Dort werden häufig moderne Bioerden und -substrate verwendet. Sie enthalten halbverrottete organische Pflanzenteile wie Holzfasern als Ersatzstoff für Torf. Das ist genau die richtige Nahrung für die Larven des Käfers. Zudem werden diese Bereiche im Sommer in Trockenphasen feucht gehalten. Vermutlich "riechen" die Weibchen des Käfers optimale Bedingungen für ihre Nachkommen und legen ihre Eier dort ab. Obwohl sich die Larven von abgestorbenen Pflanzenteilen ernähren, reicht in dem begrenzten Raum der Töpfe und Hochbeete diese Nahrungsquelle nicht aus. So stehen dann auch frische Pflanzenwurzeln auf dem Speiseplan. Beliebt sind besonders die Wurzeln von Gurkenpflanzen. Ein Topf - viele Engerlinge. Sie Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Engerlinge umsiedeln - nicht töten!

Gartenfachberaterin Brigitte Goss rät, Engerlinge unbedingt aus den Gefäßen zu entfernen. Dort schädigen sie nicht nur die Pflanzen, sondern haben auch zu wenig Nahrung, um sich weiter entwickeln zu können. Töten Sie die Engerlinge nicht, denn es könnte sich bei den Tieren um geschützte Arten, wie Rosenkäfer, Hirschkäfer oder Nashornkäfer handeln. Geben Sie die Engerlinge in einem halbfertigen Kompost. Dort können sie gute Dienste leisten, weil sie das organische Material zu Humus zersetzen. Wer keinen Kompost im Garten hat, kann die Larven an Waldlichtungen oder in parkähnlichen Landschaftsstrukturen auf den Boden entlassen.

Eiablage der Rosenkäfer mit Mulchen verhindern

Da Rosenkäfer anscheinend vom Geruch der Biosubstrate oder von halb verrotteten Kompost angelockt werden, sollte man die Eiablage der Rosenkäfer im Nutzgarten oder in Töpfe verhindern. Vorbeugend sollten offene Flächen abgedeckt oder gemulcht werden. Es eignet sich Schafwollvlies, Jutesäcke oder unbedruckter Karton. Verwenden Sie in keinem Fall Rindenmulch oder Holzhäcksel als Mulchmaterial im Gemüsegarten. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Kulturschutznetze verwenden

Der Rosenkäfer scheint Zwiebeln und Knoblauch zu meiden. Stecken Sie deshalb Knoblauchzehen oder Steckzwiebeln zwischen die Kulturen. Hilfreich ist das Abdecken der Gemüsekulturen mit einem Kulturschutznetz ab der Pflanzung. Das Netz lässt Wasser und Regen durch und hält neben dem Rosenkäfer auch andere Schädlinge fern. Bei der Neuanlage eines Hochbeetes sollten Sie nicht, wie oft empfohlen, Äste oder Hölzer in die unterste Schicht einbauen. Verwenden Sie stattdessen Dachsubstrate, mineralische Substrate oder einfach nur Erde. Das Gemüseschutznetz hält Rosenkäfer und andere Insekten vom Gemüse fern. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss