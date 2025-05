Nicht alle Raupen in einem Gespinst stammen vom Eichenprozessionsspinner. Im Frühjahr werden Büsche und Bäume in Parks, aber auch Apfel- und Pflaumenbäume in Gärten sowie andere Obstbäume von sogenannten Gespinstmotten überzogen. Das sind Falter, deren Raupen sich in den Bäumen dick und rund fressen, bevor sie sich dann verpuppen und schlüpfen. Die Gespinste sehen aus, als wäre eine Gruppe Gespenster an den Zweigen und Ästen hängengeblieben. Die Raupen der Gespinstmotten sind für Menschen und Tiere völlig ungefährlich. Sie lassen sich einfach von den Eichenprozessionsspinner-Raupen unterscheiden.