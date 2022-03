In Niströhren warten im Frühjahr die erwachsenen Wildbienen auf ihren Start ins Leben. Sie wurden im vergangenen Frühjahr und Sommer als Eier in die Röhren gelegt. In verschlossenen, hintereinander angeordneten Kammern wuchsen sie mit Pollenproviant bis zum Herbst heran. Den Winter haben sie verschlafen. Ab März erwachen nach und nach die unterschiedlichen Arten und beginnen den Lebenszyklus von neuem. Je nach Wildbienenart legen sie ihre Brut bis in den Spätsommer an. Von außen lässt sich nicht feststellen, um welche Wildbienenart es sich handelt.

Die ausgemusterten Brutröhren und Nisthilfen werden in einen Karton gelegt. So können alle Arten in Ruhe schlüpfen.

Die ausgemusterten Brutröhren und Nisthilfen werden in einen Karton gelegt. So können alle Arten in Ruhe schlüpfen.

Die ausgemusterten Brutröhren und Nisthilfen werden in einen Karton gelegt. So können alle Arten in Ruhe schlüpfen. Bildrechte: MDR / Daniela Dufft

Dazu legt man die alten Niströhren ab Februar vor dem Ausfliegen der Tiere in einen lichtundurchlässigen Karton. Nur eine runde Öffnung von etwa einem Zentimeter Durchmesser ermöglicht das "Entkommen" der Bienen. In der Regel werden die Bienen nicht wieder zu der alten Nisthilfe im Karton zurückfinden. Sie suchen sich neue Kinderstuben. Am besten lagert man den Karton an einem trockenen, von der Sonne geschützten Platz im Freien. Am Ende des Sommers kann man dann davon ausgehen, dass sich in der Nisthilfe keine lebende Brut von Wildbienen mehr befindet. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, befestigt eine Gardine locker vor dem "Ausstieg".