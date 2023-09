Die Wildpflanzen finde ich an Wegrändern oder in der Flur. Ich sammle sie an trockenen und sonnigen Tagen, solange sie noch grün sind. Dann trockne ich sie in meinem Gartenhaus, indem ich sie kopfüber an der Decke aufhänge. Im Gartenhaus ist es ganzjährig trocken, dort sind die Kräuter eine schöne Dekoration und sie sind immer griffbereit.

Die Pflanzen für ihre Pflanzenapotheke sammelt Brigitte Goss an Wegrändern. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss