... ist der Sauerstoffgehalt niedriger als an der Erdoberfläche. Maulwürfe haben deshalb große Lungen. Sie nehmen ein Fünftel des Körpers ein. Im Blut des Maulwurfs schwimmt viel Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, um viel Sauerstoff zu speichern.

... hat ständig Hunger. Der kleine Kerl isst am Tag etwa so viel wie er schwer ist. Auf seinem Speiseplan stehen Schnecken, Schneckeneier, Schnakenlarven, Regenwürmer und Engerlinge. Für den Winter legt er sich gern auch lebendes Futter in die Vorratskammer. Er hält keinen Winterschlaf.