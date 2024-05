Der Schnegel kriecht manchmal aber auch als schwarzes Exemplar über die Beete. Auch Weinbergschnecken und Hainbänderschnecke laben sich nicht am Salat, sondern fressen abgestorbenen Pflanzenreste, räumen also im Garten auf.

Garten-Expertin Brigitte Goss hat die oft angepriesenen Hausmittel gegen Nacktschnecken - Bier und Kaffeesatz - ausprobiert und ist von deren Wirkung nicht überzeugt. Kaffeesatz wirke nach ihren Erfahrungen gar nicht, Bier in einem Glas hingegen locke Schnecken an und könne so dafür sorgen, dass sie an einer Stelle (oder mehreren) in die Falle tappen. Allerdings sollte man bedenken, dass der Bierduft auch weitere Schnecken anlocken könnte.