Ohrenkneifer sind Insekten und heißen eigentlich Ohrwürmer. Es gibt auf der ganzen Welt viele verschiedene Arten. In unseren Gärten finden wir meist den Gemeinen Ohrwurm (Forficula auricularia). Sein Name bedeutet nicht, dass er gemein ist, sondern dass er überall vorkommt. Der Gemeine Ohrwurm ist flink auf seinen sechs Beinen unterwegs, obwohl er theoretisch auch fliegen kann.

Mit seinem schmalen, bis zu zwei Zentimeter langen Körper und der mächtigen Zange am Hinterleib jagt er vielen Menschen Angst ein. Deshalb bekam er wohl auch die Namen Ohrenkneifer und Ohrenkriecher verpasst. Dabei ist die Angst unbegründet. Ohrenkneifer sind für Menschen ungefährlich: Sie kriechen nicht in Ohren, kneifen nicht hinein und und auch sonst nirgendwohin. Sie sind friedliche und nützliche Mitbewohner im Garten.

Ohrenkneifer Trotz ihres Namens: Sie kneifen nicht in Ohren. Getrocknet und zerrieben wurden sie wohl in der Antike bei Ohrenproblemen als Medizin genutzt. Daher kommt vermutlich ihr Name.

Ohrwürmer sind meist unsichtbar, denn sie sind nachtaktiv. Während des Tages verkriechen sie sich. Dann findet man sie beispielsweise in Ritzen der Baumrinde, Erdspalten oder in Äpfeln. Sie selber können die Schale nicht durchbeißen. Aber hat die Raupe des Apfelwicklers bereits einen Gang geschaffen, zieht der Ohrwurm gerne ein und macht es sich gemütlich.

Ohrwürmer sind omnivor: Sie fressen Pflanzen und Tiere. Besonders gern vertilgen sie Blattläuse, Apfelwickler, Milben und Erdflöhe. Also lauter Tiere, die Gärtner nicht so gerne sehen. Das macht sie zu wertvollen Schädlingsbekämpfern. Ohrwürmer sollten in jedem Garten wohnen und auf keinen Fall bekämpft werden. Wer möchte, macht es den Tieren besonders gemütlich. So können mit Stroh gefüllte Tontöpfe in die Obstbäume gehängt werden. Noch lieber mögen sie kleine Bambusröhren. Etwa drei bis fünf etwa zwanzig Zentimeter lange Röhren werden zusammengebunden und mit der Öffnung nach unten in die Bäume gehängt.