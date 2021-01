Neben Läusen sind auch Spinnmilben (winzige Spinnentiere) gefährlich für Zimmerpflanzen. Sie sind typische und sehr gefährliche Schädlinge im Winter. Obwohl sie so klein sind, können sie durch ihre Massenvermehrung die Pflanzen stark schädigen. Spinnmilben saugen an den Blättern und sondern gleichzeitig giftigen Speichel ab. Winzige kleine rote Punkte sind oft zuerst an der Blattunterseite zu sehen. An den Saugstellen hinterlassen sie kleine silbrig wirkende Punkte auf der Pflanze. Sind die Gespinste zu erkennen, ist es meist schon zu spät. Bei stärkerem Befall werden die Blätter der Pflanzen gelb und sterben ab. Kakteen zeigen rote vertrocknete Stellen.