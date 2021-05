… sie als Teil des natürliches Kreislaufs Schädlinge bekämpfen. Schlupfwespen legen ihre Eier in anderen Insekten ab, wie Blattläusen (zu denen auch die Johannisblasenlaus gehört), der Weißen Fliege (Kohlmottenschildlaus) oder Minierfliegen. Der Befall dieser Schädlinge wird so minimiert.

Schlupfwespen brauchen eine gewisse "Unordnung" im Garten, erklärt Gartenfachberaterin Helma Bartholomay. Sie benötigen einen Unterschlupf, um ihre Eier in Ruhe ablegen zu können. Das können Holzstücke und Laub sein, kleinere Ritzen an einer Gartenlaube oder am Fensterrahmen. Finden Sie Rückzugsorte, kommen Schlupfwespen von ganz allein in den Garten.